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市场报道 | 2015年 4月 23日 星期四 21:38 BJT

美国热股：高通季度获利锐减并看坏下季业绩，盘初股价下跌近2%

路透4月20日 - 美国移动芯片生产商高通(Qualcomm) 第二季获利下滑46%，并预计第三季营收及获利会低于分析师预期，称丢掉一个重要客户料损及旗舰产品骁龙(Snapdragon)芯片的销售。

高通盘初股价下跌1.9%，报67.62美元，上日收报68.94美元。(完)

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