中国金融：银行信贷质量风险持续显现，资产负债管理面临挑战--普华永道

路透上海4月23日 - 国际会计及咨询机构--普华永道周四发布2014年中国银行业业绩分析报告称，不良贷款余额和不良贷款率进一步“双升”，信贷资产质量风险持续显现。拨备和核销力度持续加大，风险管理水平对盈利能力的影响将进一步体现。

该份题为《银行业快讯：2014年中国银行业回顾与展望》的报告，对12家已发布年报的国内上市银行业绩进行分析。普华永道并指出，2015年，随着利率市场化、存款保险的推出、互联网金融产品更加活跃以及股市复苏，这都将影响负债稳定性，资产负债管理面临更大挑战。净息差也将进一步下降，资产质量不容乐观。但“一带一路”战略料给银行带来新机遇。

普华永道中国银行业和资本市场部主管合伙人梁国威分析称，“随着资产质量进一步下行以及逾期非不良贷款的平均逾期天数持续增加，该类贷款转为不良贷款的压力凸现。”

报告分析，资产负债管理面临更大挑战的同时，经营策略可能会发生变化，体现为产品创新导致手续费收入占比继续提升，资产管理和客户服务水平将对维护客户稳定性起重要作用。

普华永道中国金融服务部主管合伙人容显文同时指出，“中长期而言，国家的‘一带一路’等战略，更将拉动贸易、企业并购及投融资需求，成为商业银行发展的新机遇。这些战略规划都有助于商业银行的区域化和国际化布局。”