瑞士经济：瑞士出口不畏瑞郎升值，对美国和亚洲激增

贸易数据显示，瑞士2015年第一季以名义基础计的珠宝出口增长21.7%。手表和精密仪器出口增幅分别为3.1%和2.6%。

瑞士政府上周表示，预计强势瑞郎不会触发严重经济危机，并拒绝了推出刺激计划的呼吁，称这种做法“不适当”。

瑞士央行目前预计今年经济增长0.9%，取消汇率限制前预估为增长2.1%。

瑞士斯沃琪(Swatch) 首席执行官Nick Hayek是最猛烈抨击央行这项决定的人士之一，称之给经济引发“海啸”。但就在上月，他称公司前景“极佳”，指因美元强势。

不过，一些分析师认为经济前景尚不明朗。IG Ban的分析师Andreas Ruhlmann指出，瑞郎兑欧元自3月以来就一直在稳步走强。

“要重点关注的数据是通胀，目前通胀率为负。长期通缩将把瑞士经济拉入衰退，”他说。(完)