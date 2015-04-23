瑞士经济：瑞士出口不畏瑞郎升值，对美国和亚洲激增

美国FED：旧金山联储总裁威廉姆斯称需在经济超出目标前升息
路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。
贸易数据显示，瑞士2015年第一季以名义基础计的珠宝出口增长21.7%。手表和精密仪器出口增幅分别为3.1%和2.6%。
瑞士政府上周表示，预计强势瑞郎不会触发严重经济危机，并拒绝了推出刺激计划的呼吁，称这种做法“不适当”。
瑞士央行目前预计今年经济增长0.9%，取消汇率限制前预估为增长2.1%。
瑞士斯沃琪(Swatch) 首席执行官Nick Hayek是最猛烈抨击央行这项决定的人士之一，称之给经济引发“海啸”。但就在上月，他称公司前景“极佳”，指因美元强势。
不过，一些分析师认为经济前景尚不明朗。IG Ban的分析师Andreas Ruhlmann指出，瑞郎兑欧元自3月以来就一直在稳步走强。
“要重点关注的数据是通胀，目前通胀率为负。长期通缩将把瑞士经济拉入衰退，”他说。(完)
(编译 孙茉莉/艾茂林; 审校 龚芳/高琦)
路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透北京1月22日 - 据新华网报导，中国互联网投资基金周日正式成立。该基金经国务院批准设立，由国家网信办和财政部共同发起，以通过市场化方式支持互联网创新发展；基金规划总规模1,000亿元人民币。