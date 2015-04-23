手机产业：三星盖乐世以机海战术强攻iPhone，成本面尝不到甜头

路透首尔4月23日 - 三星电子 火力全开推出了一系列新款盖乐世(Galaxy)智能(智慧型)手机，但与苹果 最新款iPhone相形之下较为平实的价格，让三星在对抗苹果优质品牌的长期成本之战中，令人为其捏把冷汗。

根据IHS Technology，盖乐世S6 edge的64GB机型制造成本为290.45美元。这比IHS对所有盖乐世S手机与iPhone分析得到的成本价还要昂贵。路透的计算显示，100支盖乐世S6 edge的制造成本，可以制造121支64GB的iPhone 6 Plus。当2010年三星推出盖乐世系列手机、苹果iPhone 4问世时，两者的成本还几乎不相上下。

从2011年盖乐世S II推出以来，三星旗舰机款的生产成本就不断上升，但与打对台的苹果iPhone售价却相去无几--有时同价位的iPhone记忆体(内存)容量甚至更低。根据IHS，消费者购买32GB版本盖乐世S4与S5的价钱，与苹果16GB版本的iPhone 5及iPhone 5S相当。以新上市的S6 edge来说，64GB版本美国售价为799.99美元(不含电信商补贴)，低于相同容量iPhone 6 Plus 849.99美元的零售价格。

造成这个价格差距的主因是，苹果的iOS作业系统以及强大的软件与服务生态体系，值得让消费者付出高得多的溢价。在缺乏这些差别因素的情况下，三星想要脱颖而出，就必须在渐趋饱和的市场中提供更优质、更出色的硬件，而不能透过调升零售价格来反映这些成本。如果这样的趋势持续下去，三星移动业务的利润将受到进一步压缩，想要抵销这点，唯有靠拉高销售量这招。

分析师表示，另一项有利于苹果的因素，就是苹果乐于坚持每年只推出一、两款新机种的规模经济。反观三星的手机阵容，从100美元的低价款式，到S6 edge这类高档机型，种类繁多。“有数量折扣这种因素存在：即使采购相同的零件，客户为2亿支手机零件下订单的价格，与5,000万支的价格并不一样，”大宇证券分析师Jonathan Hwang表示。

盖乐世与iPhone系列手机比较图：link.reuters.com/dab64w