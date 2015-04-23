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亚洲 | 2015年 4月 23日 星期四 17:28 BJT

台湾金融：放宽外国金融机构来台发行专业板国际债券条件--金管会

路透台北4月23日 - 台湾金管会周四表示，因应国际间金融机构上市架构组织调整，放宽发行公司的限制规定。瑞士银行伦敦分行(UBS AG, London Branch)将成为适用新规的第一家国际企业。

金管会资料，4月22日止累计国际债券发行档数为172档，发行总金额达1兆2,216亿台币。

瑞士银行伦敦分行(UBS AG, London Branch)将在4月24日发行30年期美元债，金额2.05亿美元。此将成为适用新规的第一档国际债券。

金管会表示，此法规放宽主要希望更活络市场。

金管会新闻稿称，同意持有外国金融机构之控股公司经核定的国外证券市场挂牌者，如该控股公司直接或间接持有该外国金融机构合计超过半数之股权及表决权，且将其纳入控股公司合并财务报告编制主体，该外国金融机构的分支机构得在台湾募集发行专业板国际债券。(完) (记者 高洁如; 审校 黄凯)

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