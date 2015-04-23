台湾金融：放宽外国金融机构来台发行专业板国际债券条件--金管会

瑞士银行伦敦分行(UBS AG, London Branch)将在4月24日发行30年期美元债，金额2.05亿美元。此将成为适用新规的第一档国际债券。

金管会新闻稿称，同意持有外国金融机构之控股公司经核定的国外证券市场挂牌者，如该控股公司直接或间接持有该外国金融机构合计超过半数之股权及表决权，且将其纳入控股公司合并财务报告编制主体，该外国金融机构的分支机构得在台湾募集发行专业板国际债券。(完) (记者 高洁如; 审校 黄凯)