更新版 1-《中国债市每日综述》止盈压力犹存现券收益率续升，明日新债潮涌关注定位

* 止盈压力未减现券收益率续升

* 汇丰PMI数据疲弱提振有限

* 利好“审美疲劳”怪圈仍难破除

* 供给压力仍待释放，关注明日新债密集招标 (新增货币市场收盘报价)

路透上海4月23日 - 中国银行间市场周四现券收益率继续走升，IRS亦显陡峭化小涨；降准利好效应渐散去，止盈压力再度占据上风，最近汇丰PMI数据虽疲弱，但对市场情绪提振亦有限，而明日将迎来一波密集新债招标，关注其整体定位情况对二级市场的指引。

交易员并指出，尽管降准对债市一度带动债市短期造好，但目前看持续性依旧有限，对利好“审美疲劳”的怪圈暂难破除，而在近期供给压力还待有效释放的情况下，现券走强仍受一定制约。

“10年国开(150205券)从3.98%一直稳步上行，现在是4.02%了，市场感觉还是比较弱，一般的利好掀不起什么波澜，”华中一银行交易员称。

受新订单和物价分项指数下滑的拖累，汇丰4月中国制造业PMI初值连续第二个月位于荣枯线下方，并创下12个月最低。制造业生产活动仍在小幅恶化，加上行业通缩压力的上升，仍需宽松政策支持。

上海一银行交易员谈到，尽管原定今日招标的江苏地方债推迟发行，但周五仍有三批新债同日招标，一级市场配置需求能否延续此前的回暖势头，亦将影响现券的短期走向。

周五将有财政部20年国债、国开行四期债以及进出口行三期债先后招标发行，总规模达580亿元。

前述华中的银行交易员则谈到，“看了都头大，供给这么大，需求跟不上，估计明天会发的比较高吧。”

剩余期限近10年的国开行150210券最新报价收益率 在3.85%/3.80%，上日尾盘为3.84%/3.77%；剩余期限近10年的国开行150205券最新报价 在4.04%/4.01%，上日尾盘为3.98%/3.96%。

五年期国债期货主力合约TF1506 收报98.150元人民币，较上日结算价跌0.06%；10年期国债主力合约T1509 收报97.34元，较上日结算价跌0.12%。

**回购利率跌幅趋缓，但资金不改宽裕**

银行间市场周四资金供给仍异常宽裕，隔夜和七天期回购利率继续下行并刷新逾13个月来低点，质押式回购成交量则创单日新高；尽管回购利率跌势稍有放缓，但央行此前加力降准令市场对未来资金预期十分乐观，近期流动性大局难有变化。

交易员指出，尽管4-5月是企业缴税高峰期，但在央行宽松政策的保驾护航下，对资金面不会有实质性影响；此外资金价格最近降幅尽管已很大，但如果流动性持续泛滥，继续向下的空间依然存在。

“大家对短期流动性都非常乐观，七天的(成交)量都在减少，都借隔夜的，14天以上的交易都很少；现在是在缴税，但已经都不关心这个了，”华东一银行交易员称。

上海一银行交易员谈到，虽然外汇占款呈减少之势，但当前经济数据仍不佳，如今天公布的汇丰PMI数据，政策方向仍会保持宽松的基调，令资金面维持充裕，“地方债还有这么多要发，上万亿，政策上肯定也要提前考虑的。”

央行周二公布数据显示，今年3月全部金融机构外汇占款减少1,564亿元人民币，在上月转正后继续回到负增长。这是自2007年12月以来外汇占款月度变动的最低值。

上述华东的银行交易员并表示，在短期资金价格下跌的带动下，近期中长期资金利率的下行幅度也开始加大，降准后同业存单(NCD)的发行利率降幅明显，股份制银行的三个月期NCD利率已从4.6%左右下探至近4%。

中国央行公开市场今日仍不进行任何操作，继续暂停逆回购。据此计算，本周公开市场将净回笼资金200亿元，为连续第三周净回笼。

今日银行间市场质押式回购总成交金额为15,029.64亿元，较上日的14,744.13亿元续增，并创单日成交量新高；其中，隔夜品种成交13,450.30亿元，上日为13,028.94亿元。

以下为主要货币市场利率报价:

北京时间17:45 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交(亿元)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 1.8690 1.8971 -2.81 13,450.30

七天 2.5051 2.5189 -1.38 1,129.51

14天 3.1362 3.1028 +3.34 376.46

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 0.8000 1.4050 -60.50 --

七天 0.5000 1.7950 -129.50 --

14天 1.8000 1.9100 -11.00

回购定盘利率

其中:隔夜 1.9700 1.9900 -2.00 --

七天 2.5700 2.6100 -4.00 --

14天 3.2700 3.2000 +7.00 --

Shibor

其中:隔夜 1.9080 1.9490 -4.10 --

七天 2.5270 2.5670 -4.00 --

三个月 4.3431 4.4161 -7.30 --