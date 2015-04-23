欧洲汇市：英镑下滑，此前英国公布的零售销售数据令人失望

英镑兑欧元也下跌。欧元兑英镑 涨0.4%，至0.7158英镑，交易员称，企业的需求也提振了欧元。

“从表面来看，零售销售数据令人失望，并令英镑的涨势暂停，”CIBC World Markets的外汇策略负责人Jeremy Stretch说。“但同比看销售大幅增长。我仍将逢高抛售欧元/英镑。”

围绕英国大选的不确定性仍令投资者对英镑保持警惕。投资者买入更多期权，来对冲英镑在5月7日大选前后几周波动的风险。

民调显示，执政的保守党和工党的支持率不相上下，这使英国可能出现无多数党的议会。苏格兰民族党(SNP)等较小党也表现不俗，导致很难预测英国将组建什么样的政府。(完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

全球汇市报导 汇市技术面解析

所有外汇新闻 汇率路透调查

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

指标利率一览 澳元、新西兰元报导

英镑报导 台币报导

人民币报导 韩元报导

南非兰特报导 亚洲盘现汇报价

欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价