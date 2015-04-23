欧洲汇市：英镑下滑，此前英国公布的零售销售数据令人失望

美国FED：旧金山联储总裁威廉姆斯称需在经济超出目标前升息
路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。
英镑兑欧元也下跌。欧元兑英镑 涨0.4%，至0.7158英镑，交易员称，企业的需求也提振了欧元。
“从表面来看，零售销售数据令人失望，并令英镑的涨势暂停，”CIBC World Markets的外汇策略负责人Jeremy Stretch说。“但同比看销售大幅增长。我仍将逢高抛售欧元/英镑。”
围绕英国大选的不确定性仍令投资者对英镑保持警惕。投资者买入更多期权，来对冲英镑在5月7日大选前后几周波动的风险。
民调显示，执政的保守党和工党的支持率不相上下，这使英国可能出现无多数党的议会。苏格兰民族党(SNP)等较小党也表现不俗，导致很难预测英国将组建什么样的政府。(完)
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全部现汇报价 (编译 孙茉莉/汪红英；审校 于春红/王洋)
路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透北京1月22日 - 据新华网报导，中国互联网投资基金周日正式成立。该基金经国务院批准设立，由国家网信办和财政部共同发起，以通过市场化方式支持互联网创新发展；基金规划总规模1,000亿元人民币。