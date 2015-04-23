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亚洲 | 2015年 4月 23日 星期四 17:53 BJT

表格：沪港通活跃股一览--4月23日

路透香港4月23日 - 以下是香港交易及结算所（港交所） 周四发布的沪港
通每日成交及活跃股数据。
    
                         沪股通（亿元人民币）          港股通（亿港元）
                                                  
 每日买入及卖出金额             78.23                       136.50
 买入成交金额                   35.42                       92.95
 卖出成交金额                   42.81                       43.55
  
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    沪股通--十大成交活跃股    
    
 排名  股票代码      股票名称      买入金额       卖出金额     买入及卖出金额
                                 （元人民币）   （元人民币）    （元人民币）
 1                   中国南车       38,146,323    465,259,426     503,405,749
 2                   中国北车       34,827,454    394,941,070     429,768,524
 3                   贵州茅台      205,680,827    136,911,832     342,592,659
 4                   中国平安      143,265,508    185,501,560     328,767,068
 5                   上汽集团       73,439,976    161,636,273     235,076,249
 6                   中信证券       94,173,656    100,235,121     194,408,777
 7                   中国石化       96,960,725     95,361,786     192,322,511
 8                   中国一重      170,663,018     17,859,913     188,522,931
 9                   中国铁建       14,026,342    168,276,175     182,302,517
 10                  华夏银行        5,250,710    168,469,444     173,720,154
 
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    港股通--十大成交活跃股
      
 排名  股票代码    股票名称        买入金额       卖出金额     买入及卖出金额
                                   （港元）       （港元）        （港元）
 1                 上海电气        440,291,780    404,481,760     844,773,540
 2                 汉能薄膜发电    461,491,980    135,408,740     596,900,720
 3                 海通证券        305,557,260    192,649,500     498,206,760
 4                 中国南车        233,370,260    179,180,680     412,550,940
 5                 腾讯控股        308,491,900     39,274,010     347,765,910
 6                 中广核电力      176,612,340    142,596,390     319,208,730
 7                 国美电器        165,269,550    152,568,790     317,838,340
 8                 建设银行        292,496,710      8,551,090     301,047,800
 9                 中国石油股份     97,212,600    178,232,880     275,445,480
 10                中国移动        250,853,050     14,406,000     265,259,050
 
    （完）
    
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 (整理 雷美珍；审校 黄凯)

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