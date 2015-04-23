表格：沪港通活跃股一览--4月23日

路透香港4月23日 - 以下是香港交易及结算所（港交所） 周四发布的沪港 通每日成交及活跃股数据。 沪股通（亿元人民币） 港股通（亿港元） 每日买入及卖出金额 78.23 136.50 买入成交金额 35.42 92.95 卖出成交金额 42.81 43.55 ============================================================================ 沪股通--十大成交活跃股 排名 股票代码 股票名称 买入金额 卖出金额 买入及卖出金额 （元人民币） （元人民币） （元人民币） 1 中国南车 38,146,323 465,259,426 503,405,749 2 中国北车 34,827,454 394,941,070 429,768,524 3 贵州茅台 205,680,827 136,911,832 342,592,659 4 中国平安 143,265,508 185,501,560 328,767,068 5 上汽集团 73,439,976 161,636,273 235,076,249 6 中信证券 94,173,656 100,235,121 194,408,777 7 中国石化 96,960,725 95,361,786 192,322,511 8 中国一重 170,663,018 17,859,913 188,522,931 9 中国铁建 14,026,342 168,276,175 182,302,517 10 华夏银行 5,250,710 168,469,444 173,720,154 ============================================================================ 港股通--十大成交活跃股 排名 股票代码 股票名称 买入金额 卖出金额 买入及卖出金额 （港元） （港元） （港元） 1 上海电气 440,291,780 404,481,760 844,773,540 2 汉能薄膜发电 461,491,980 135,408,740 596,900,720 3 海通证券 305,557,260 192,649,500 498,206,760 4 中国南车 233,370,260 179,180,680 412,550,940 5 腾讯控股 308,491,900 39,274,010 347,765,910 6 中广核电力 176,612,340 142,596,390 319,208,730 7 国美电器 165,269,550 152,568,790 317,838,340 8 建设银行 292,496,710 8,551,090 301,047,800 9 中国石油股份 97,212,600 178,232,880 275,445,480 10 中国移动 250,853,050 14,406,000 265,259,050 （完） 浏览相关细节，请点选(here) (整理 雷美珍；审校 黄凯)