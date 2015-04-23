韩国个股：现代汽车今年将在中国生产新索纳塔油电混动轿车

路透首尔4月23日 - 韩国现代汽车 计划今年稍晚开始在中国生产新索纳塔油电混合动力版轿车，寄望提升在中国这一全球最大汽车市场中环保车型的销量。

现代汽车一位女发言人周四称，这将是现代汽车第一款在海外制造的混合动力轿车。目前在美国和其他市场出售的索纳塔混合动力车都是在韩国制造。