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亚洲 | 2015年 4月 23日 星期四 18:08 BJT

韩国个股：现代汽车今年将在中国生产新索纳塔油电混动轿车

路透首尔4月23日 - 韩国现代汽车 计划今年稍晚开始在中国生产新索纳塔油电混合动力版轿车，寄望提升在中国这一全球最大汽车市场中环保车型的销量。

现代汽车一位女发言人周四称，这将是现代汽车第一款在海外制造的混合动力轿车。目前在美国和其他市场出售的索纳塔混合动力车都是在韩国制造。

现代汽车及其子公司起亚汽车 去年曾表示，他们计划到2020年将环保车型增加两倍。外界对于两家公司车型的环保性能表现以及燃油经济性的竞争力上存在担心，但现代和起亚试图通过此举加以应对。两家公司计划2020年前将车辆平均燃油经济性提升25%。 (完) (编译 刘秀红；审校 王洋)

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