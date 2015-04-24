香港金融：金管局向市场注入131.75亿港元，银行体系结余将破3,000亿港元

更新版 1-美股业绩：通用电气季度获利大增，寄望企业税率大幅调降
路透1月20日 - 通用电气 希望美国总统特朗普上任后大幅调降企业税率，但也预期如果国会推迟修订美国医保法案，旗下医疗设备的美国销售将受挫。
路透香港4月24日 - 据路透报价网页 显示，香港金管局周五傍晚向市场注入131.75亿港元，因港元汇价持续强势，触及强方兑换保证，下周二（28日）银行体系总结余将突破3,000亿港元。
金管局本周连续五日向市场注资，最新这次注资亦是本周以来，暂时单笔最大额注资。香港银行体系总结余下周二将增至3,089.75亿港元。
香港时间17:36，港元兑美元 汇价仍处于7.75的强方水平。
香港股市于复活节假期后展现强势，吸引资金持续流入香港市场，港元汇价走强。金管局自4月9日今年首度入市以来，连番承接美元沽盘，至今向市场注入共计697.89亿港元。
根据香港现行的联系汇率制度，港元兑美元的兑换汇率为7.80港元兑1美元。金管局会在7.75港元兑1美元的汇率水平时，从持牌银行买入美元；当触及7.85港元的弱方保证时，会卖出美元，从而让强弱双向的兑换保证能以联系汇率7.80港元为中心点对称地运作。（完） (记者 梁慧仪; 审校 曾祥进)
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路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。