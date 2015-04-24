重温稿-台湾货币市场：短率持稳低位，跨月拆款供大于求

* 拆款需求不振，下周可望扭转

* 拆款养短票库存，短票发行量低迷

记者 董永年

路透台北4月23日 - 台湾银行间短率周四持稳低位。资金调度人士指出，虽然多家银行供应跨月拆款，不过拆入需求不振，可能要等到下周贴近月底，成交量才会升温。

交易人士表示，依过往经验，4月通常没有特别的紧缩因子，资金面较为宽松是正常现象。虽然不少银行提供跨月拆款，但因这次月底就是旬底，还是不能过于轻忽相关效应。

〞(需求)不好，跟昨天差不多，都堆在帐上。〞一位公股银行拆出方人士说。

另一银行资金调度人士则称，这次供应跨月拆款者，也有外商银行位列其中。通常外商银行逢月、季底都有严格的内控限制，由此可知，外商银也因外资只进不出，导致资金无处可去。

银行间隔夜拆款加权平均利率 报0.387%，同上日；今日区间落在0.295-0.410%，上日在0.295-0.400%。一周拆款利率落在0.380%-0.500%，上日在0.380%-0.455%；两周拆款利率落在0.390%-0.460%，上日在0.388%-0.460%。

**发票量未如预期**

短票方面，票券商表示，今日发票量未如预期多，且在票券商惜售30天期短票影响下，60天期级距短票成交利率跌破0.59%，但因月底将近，成交利率区间持稳在既有水准。

票券商指出，由于拆款资金易于取得，因此近期短票能放在库存就尽量放，并考虑将超过30天期的短票库存部位也增加一些。

“60天期级距中，30几天期的多了点，所以利率跌破(0.59%)。”大型票券商交易员说。

另一大型票券商交易员指出，通常周四、周五的发票量会增加，但今日未如预期的多，主要因为企业发票意愿低落。明日或下周的发票量或许会增加些。

30天票券商与银行间承作的短票主要成交在0.58-0.60%，大致同上日。

据集保的资料显示，不分承作对象，上日30天自保短票次级买卖断平均成交利率落在0.590%，前日为0.598%，成交量65亿台币，前日为38亿。60天自保短票次级买卖断平均成交利率落在0.589%，上日在0.607%，成交量16亿台币，前日为6.88亿。

台湾央行周四公布，共发行2,936.5亿台币存单。与今日存单到期金额2,938.50亿台币相较，存单发行余额减2亿。 周五存单到期金额为257亿。

拆款中心资料 显示，周四超额准备为158亿台币，累积超额准备为5,331亿台币、加计前期1%的超额准备为6,637亿台币。

**RP大致持稳**

债市附买回(RP)市场方面，券商交易员表示，今日资金不似前几日偏向浮滥，或有投信赎回，不过也因没有新券，因此多以到期续作为主。

“就平平续作，钱是没那么多。”一位票券商RP交易员说。

另一证券商交易员指出，虽然近日资金宽松，不过客户对利率下调抗性颇高，因此做不到主要区间的利率。

今日短天期证券商公债的附买回利率主要成交区间在0.53-0.54%，少数见0.55%；10天期以上公司债RP主要成交在0.63-0.64%，少数见0.65%，几持平于上日区间。