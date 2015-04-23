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亚洲 | 2015年 4月 23日 星期四 18:53 BJT

国际油市：亚洲380CST船用燃料油贴水扩大至近一周低点，库存劲增

路透新加坡4月23日 - 380CST船用燃料油贴水周四扩大至近一周低点
，中止四日涨势，因燃料油库存激增至近两年高点，引发场内的抛售。
    
    路透数据显示，380CST燃料油较新加坡现货报价每吨下滑0.84美元，
至每吨贴水2.34美元。
    
    俄罗斯油企Lukoil以每吨贴水2-2.5美元的价格，出售了两批船货，
将价差拉低至近一周低点。
    
    交易商称，尽管直接价格(flat prices)下跌，需求仍非常疲弱，在
此同时供给仍充足。
    
    “价格几乎是去年第一季水平的一半，因此需求肯定是不错，但也没
有想的那么好，”一新加坡交易商说道。
    
    380CST船用燃料油今年迄今的均价报每吨315.70美元，上年同期为60
3.75美元。
    
    据IE Singapore周四公布数据显示，截止4月22日一周岸上燃料油库
存激增至近两年高点2,410万桶。
    
    现货交易方面成交了两笔。
    
    Lukoil以较新加坡现货报价每吨贴水2.50美元的价格售出20,000吨的
380CST船货，买家为摩科瑞，船期为5月9-13日。
    
    兴隆自Lukoil买入40,000吨380CST船货，船期为5月8-12日，成交价
格为较新加坡现货报价每吨贴水2美元。(完)
    
      
      
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 (编译 孙茉莉; 审校 龚芳)

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