国际油市：亚洲380CST船用燃料油贴水扩大至近一周低点，库存劲增

路透新加坡4月23日 - 380CST船用燃料油贴水周四扩大至近一周低点 ，中止四日涨势，因燃料油库存激增至近两年高点，引发场内的抛售。 路透数据显示，380CST燃料油较新加坡现货报价每吨下滑0.84美元， 至每吨贴水2.34美元。 俄罗斯油企Lukoil以每吨贴水2-2.5美元的价格，出售了两批船货， 将价差拉低至近一周低点。 交易商称，尽管直接价格(flat prices)下跌，需求仍非常疲弱，在 此同时供给仍充足。 “价格几乎是去年第一季水平的一半，因此需求肯定是不错，但也没 有想的那么好，”一新加坡交易商说道。 380CST船用燃料油今年迄今的均价报每吨315.70美元，上年同期为60 3.75美元。 据IE Singapore周四公布数据显示，截止4月22日一周岸上燃料油库 存激增至近两年高点2,410万桶。 现货交易方面成交了两笔。 Lukoil以较新加坡现货报价每吨贴水2.50美元的价格售出20,000吨的 380CST船货，买家为摩科瑞，船期为5月9-13日。 兴隆自Lukoil买入40,000吨380CST船货，船期为5月8-12日，成交价 格为较新加坡现货报价每吨贴水2美元。(完) NYMEX原油 NYMEX原油电子盘 NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约 亚洲燃料油 亚洲柴油 [M DIS/ACN] 亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|P ROD-CMN] EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻 [O PEC-CMN] 产油国官方售价英文原文 (编译 孙茉莉; 审校 龚芳)