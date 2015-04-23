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货币新闻 | 2015年 4月 23日 星期四 18:42 BJT

《焦点》欧洲及中国4月PMI双双逊于预期

日本4月制造业PMI亦由50.3下滑至49.7，因新订单继续萎缩，且制造业产出为2014年7月来首次下滑。不过数据亦显示工厂招募人手增加。

预期日本央行在下周的政策检视会议上将维持货币刺激政策不变，但可能会下调通胀率预估。

美国方面，预期制造业扩张步伐将稍稍降低，不过增速仍要快于欧洲。预期美国4月Markit制造业PMI初值将略降至55.5，3月为55.7。(完)

(编译/审校 蔡美珍/王洋/孙茉莉)

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