《焦点》欧洲及中国4月PMI双双逊于预期

更新版 1-美股业绩：通用电气季度获利大增，寄望企业税率大幅调降
路透1月20日 - 通用电气 希望美国总统特朗普上任后大幅调降企业税率，但也预期如果国会推迟修订美国医保法案，旗下医疗设备的美国销售将受挫。
日本4月制造业PMI亦由50.3下滑至49.7，因新订单继续萎缩，且制造业产出为2014年7月来首次下滑。不过数据亦显示工厂招募人手增加。
预期日本央行在下周的政策检视会议上将维持货币刺激政策不变，但可能会下调通胀率预估。
美国方面，预期制造业扩张步伐将稍稍降低，不过增速仍要快于欧洲。预期美国4月Markit制造业PMI初值将略降至55.5，3月为55.7。(完)
(编译/审校 蔡美珍/王洋/孙茉莉)
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路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。