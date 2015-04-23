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市场报道 | 2015年 4月 23日 星期四 18:40 BJT

美股业绩：礼来第一季获利大减27%，受美元走强拖累

路透4月23日 - 美国制药厂礼来(Eli Lilly) 公布季度获利大减27%，受强势美元拖累。

礼来公布第一季净利为5.295亿美元，或每股0.50美元，上年同期为7.279亿美元，或每股0.68美元。

扣除特殊项目的每股获利为0.87美元。

第一季营收下滑约1%，至46.4亿美元。(完) (编译 陈宗琦；审校 李婷仪)

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