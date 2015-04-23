中股业绩：平安银行首季净利按年增长11.38%，不良贷款率小幅上升

路透北京4月23日 - 中国中型银行--平安银行 周四晚间公布，今年一季度净利56.29亿元人民币，按年增长11.38%；同期不良贷款率略有上升，受宏观经济增速放缓和企业转型升级压力双重影响。

平安银行新闻稿称，上述利润增速高于市场对银行业整体水平的预测。平安证券此前发布研究报告，预计在两次降息及利率市场化的冲击下,2015年一季度上市银行净利增速为3.6%左右。

平安银行公告显示，一季末，该行不良贷款余额131.98亿元，不良率为1.17%，较年初上升0.15个百分点。该行贷款拨备覆盖率为173.17%，较年初下降27.73个百分点；拨贷比为2.03%，较年初略降0.03个百分点。

平安银行一季度净利差、净息差均同比有所提升，净利差、净息差分别为2.57%、2.73%，分别同比提升0.34个百分点，0.31个百分点。一季末，期末资本充足率、一级资本充足率以及核心一级资本充足率分别为10.56%、8.53%、8.53%。

平安银行周四收报16.66元人民币，过去一个月累计上涨32%。（完）

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