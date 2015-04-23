重发-综述：上海部分银行已有条件放开二套房贷，普通房标准拓宽是亮点

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路透北京4月23日 - 一线城市房贷新政执行力度也开始加码，部分银行的上海分行已开始落实楼市“330政策”，在首套房贷还清基础上，购买第二套房的首付比例可降至七成，且利率最低可打9折；而最吸引眼球的，则是普通房认定标准拓宽。

在上海地区实施上述优惠的包括工商银行 、农业银行 、交通银行 等，但建设银行 和中国银行 上海地区的分行还未接到通知，仍然执行7成二套房首付比例，利率也维持在基准利率的1.1倍以上。

“只要不出上海，在一套房贷款全部结清的情况下，买二套房都可以按照一套房首付30%来贷款，利率一般是九五折，客户信誉好的话，九折也没关系。”上海分行杨浦支行房贷部门工作人员告诉路透。

工行浦东新区支行的房贷部门工作人员也向路透表示：“这个只是工行上海分行下发的政策，其他银行我们并不清楚。而且是有条件的，如果没有还清一套房的贷款，贷款只能贷六成，而且利率上浮10%。”

工行上海支行工作人员表示，上海分行各区支行的房贷政策大体都一样，但是客户可以根据自身情况与贷款支行商量利率等，细节是可以谈的。

央行、住建部、银监会3月30日联合发文稳定楼市，要求对拥有1套住房且相应购房贷款未结清的居民家庭，为改善居住条件再次申请商业性个人住房贷款购买普通自住房，最低首付款比例调整为不低于40%，具体首付款比例和利率水平由银行业金融机构根据借款人的信用状况和还款能力等合理确定。

同时，利用公积金贷款的购房者，缴存职工家庭使用住房公积金委托贷款购买首套普通自住房，最低首付款比例为20%；对拥有1套住房并已结清相应购房贷款的缴存职工家庭，为改善居住条件再次申请住房公积金委托贷款购买普通自住房，最低首付款比例为30%。

**普通房认定标准拓宽**

上述工行人士并确认，该行对普遍房的定义也有所拓宽，认定的标准为不超过1,000万、且不属于别墅的商品房。

交行金研究中心房地产研究员夏丹对此表示，这次工行上海地区分支机构执行的房贷政策是一个积极的信号，说明突破了普通房认定的限制，将来可以密切关注是否会有更多银行和政府部门达成统一，这也是房贷政策能否实质落地的标准。

“如果银行能够把原先非普通住房按普通首套的规则放贷，实施三成或四成首付，房地产市场加杠杆的力度也不小。”夏丹称：“而上海普通住房的定义调整相对滞后。普通住宅是基于首套房刚需定义的。既然受众面扩充到改善性二套房，那么就应该作出更符合实际的规范。”

由于普通住宅的认定，房管局对银行二套房贷款需求中不满足普通住房的部分还是卡得很严，银行只能执行较高的首付比例。夏丹认为：“其实银行自身做二套房贷款的意愿还是比较高的，二套房客户的资质都不错，属于银行抢夺的对象。”

某中型券商分析师表示，总体来看，一季度银行业的房贷增速还是比较快。按结构分，大行对房贷的执行力度比较大，且一二线银行发放房贷的热情也更高。

**银行二套房贷新政力度不一**

交通银行总行人士告诉路透，目前交行总行并无统一规定。上海二手房贷款每个地方分行有不同的细则，目前就上海总的规定来说，仍是二套房贷款首付比例不低于40%，利率根据客户信用度等综合情况来定。

但交通银行上海新区支行的人士表示，由于人民银行上海支行在本地区的细则还没有对银行下发，所以二套房贷款主要还是按照原来的70%首付和上调10%的利率。而在家庭贷款全部还清，购买普通商品房的二套房购买者，才可以按照一套房贷的首付比例。

农行工作人员表示，按照农行总行全国范围内的二套房贷已作出调整，拥有一套房，在已经结清房贷的情况下，二套房首付比例为30%，若贷款未结清，首付比例40%。利率不同地方不同情况。

而农行杨浦区支行工作人员告诉路透记者，目前总行的细则还没有下发到杨浦支行，所以杨浦支行还是按照首付70%的比例来给二套房贷款，利率也是上浮10%。“现在我们基本没人做二套房，也基本没人来我们银行办理二套房贷。”工作人员表示，目前在杨浦基本没有人买二套房。

而同样在杨浦区，建设银行支行负责房贷的工作人员表示，建行商业贷款和混合贷款针对二套房首付比例是7成。利率是在基准利率基础上上浮10%。并没有执行40%的首贷比例。