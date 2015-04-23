马来西亚期市：棕榈油期货小幅收低，因产量料增加

路透吉隆坡4月23日 - 马来西亚棕榈油期货周四收低，因全球第二大 毛棕榈产国--马来西亚料将再次出现产量充裕的一个月；但出口需求可望 坚挺，则提供些许支撑。 马来西亚棕榈油协会(MPOA)预估，马国4月1-20日产量料较上月同期 增加17%。3月产量较2月大增33.3%至149万吨，创下最大环比增幅。 吉隆坡一位外资商品经纪商交易员说，“4月也出现一些买兴。我们 等待25天的出口数据，以寻求更多价格的方向指引。” 指标7月合约 收报每吨2,159马币(林吉特)(596美元)，略低 于上日的2,160马币。价格在2,136-2,164区间震荡。 成交量为42,451口，高于35,000口的日均量。(完) CBOT大豆 CBOT大豆持仓 CBOT玉米 CBOT玉米持仓 CBOT小麦 CBOT小麦持仓 ICE棉花 ICE棉花持仓 ICE软性商品 谷物期货 橡胶市场报导 马来西亚棕榈油 上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH> 日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID> 新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY> 泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李婷仪 审校 龚芳)