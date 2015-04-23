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亚洲 | 2015年 4月 23日 星期四 19:08 BJT

马来西亚期市：棕榈油期货小幅收低，因产量料增加

路透吉隆坡4月23日 - 马来西亚棕榈油期货周四收低，因全球第二大
毛棕榈产国--马来西亚料将再次出现产量充裕的一个月；但出口需求可望
坚挺，则提供些许支撑。
    
    马来西亚棕榈油协会(MPOA)预估，马国4月1-20日产量料较上月同期
增加17%。3月产量较2月大增33.3%至149万吨，创下最大环比增幅。
    
    吉隆坡一位外资商品经纪商交易员说，“4月也出现一些买兴。我们
等待25天的出口数据，以寻求更多价格的方向指引。”
    
    指标7月合约 收报每吨2,159马币(林吉特)(596美元)，略低
于上日的2,160马币。价格在2,136-2,164区间震荡。
    
    成交量为42,451口，高于35,000口的日均量。(完)
      
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 (编译 李婷仪 审校 龚芳)

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