美股业绩：宝洁季度营收连续第五季下跌，净利减少至21.5亿美元

美国FED：旧金山联储总裁威廉姆斯称需在经济超出目标前升息
路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。
路透4月23日 - 全球最大家用品制造商--宝洁(宝硷,P&G)周四公布季度营收连续第五季下滑，因美元走强，且其美容美发及个人护理产品需求下滑。
3月31日止的会计年度第三季中，可归属至宝洁的净利减少至21.5亿美元，或每股0.75美元。上年同期为26.1亿美元，或每股0.90美元。
营收从196.4亿美元下滑至181.4亿美元。该公司2014财年的营收约有三分之二来自北美以外市场。(完) (编译 李婷仪 审校 龚芳)
路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透北京1月22日 - 据新华网报导，中国互联网投资基金周日正式成立。该基金经国务院批准设立，由国家网信办和财政部共同发起，以通过市场化方式支持互联网创新发展；基金规划总规模1,000亿元人民币。