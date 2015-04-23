美股业绩：宝洁季度营收连续第五季下跌，净利减少至21.5亿美元

路透4月23日 - 全球最大家用品制造商--宝洁(宝硷,P&G)周四公布季度营收连续第五季下滑，因美元走强，且其美容美发及个人护理产品需求下滑。

3月31日止的会计年度第三季中，可归属至宝洁的净利减少至21.5亿美元，或每股0.75美元。上年同期为26.1亿美元，或每股0.90美元。