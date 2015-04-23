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市场报道 | 2015年 4月 23日 星期四 19:18 BJT

美股业绩：宝洁季度营收连续第五季下跌，净利减少至21.5亿美元

路透4月23日 - 全球最大家用品制造商--宝洁(宝硷,P&G)周四公布季度营收连续第五季下滑，因美元走强，且其美容美发及个人护理产品需求下滑。

3月31日止的会计年度第三季中，可归属至宝洁的净利减少至21.5亿美元，或每股0.75美元。上年同期为26.1亿美元，或每股0.90美元。

营收从196.4亿美元下滑至181.4亿美元。该公司2014财年的营收约有三分之二来自北美以外市场。(完) (编译 李婷仪 审校 龚芳)

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