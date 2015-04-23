中国经济：广东自贸区珠海横琴新区片区启动，将创新人民币跨境业务

路透北京4月23日 - 新华社周四报导称，中国（广东）自由贸易试验区珠海横琴新区片区于周四正式启动，一批珠澳合作项目宣布自当日起在该片区落户，该区将创新人民币跨境业务，有效对接国家‘一带一路’战略。

报导援引珠海市市长江凌称，横琴片区总面积28平方公里，将重点发展旅游休闲健康、商务金融服务和国际商务服务休闲旅游基地等，打造促进澳门经济适度多元化发展的新载体，试点有关货物贸易便利化和现代服务业发展的制度创新，与南沙、前海片区实现错位发展，发挥协同效应。

“将扩大人民币跨境业务创新，推动人民币作为跨境大额贸易计价、结算的主要货币，加快人民币国际化进程，有效对接国家‘一带一路’战略。”报导并援引横琴新区片区管委会主任牛敬称。

牛敬称，在建设粤港澳大湾区的同时，自贸区横琴片区将与澳门携手合作，建立与葡语系国家贸易合作机制，搭建与葡语系国家的贸易平台。将引导内地企业和个人到葡语系国家和地区投资。充分发挥国际商品中转集散功能，建立葡语系国家和地区商品展示、销售、采购中心。

在启动仪式上，澳门特区政府经济财政司司长梁维特与江凌签署了《珠海市人民政府和澳门特别行政区政府关于成立广东自贸试验区横琴片区建设珠澳合作机制的协议》。

中国国务院副总理汪洋表示，上海自贸区经验得到有序复制推广，国务院将及时总结评估四个自贸试验区试点的进展状况，在全国或具备条件的地方进一步复制推广相关成果，扩大试点，并及时调整负面清单。