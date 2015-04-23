东南亚股市：多数收低，泰股因外资抛售下跌

路透曼谷4月23日 - 东南亚股市周四多数下跌，泰国股市回吐稍早涨幅，受外资抛售影 响，不过降息预期与财报季节的低接买盘，拉抬部分个股。 泰国股市 收低0.5%，泰京银行 、Kasikornbank 以及PTT <PT T.BK>等大型股卖压沉重。 工业集团Siam Cement 逆势上扬1.1%，该公司将于下周周中公布季度业绩。 租赁企业Srisawad Power 1979 与盘谷银行 上涨，因周三泰国公债 收益率(殖利率) 下跌，引发市场预期货币政策委员会下周可能调降政策利率THCBIR =ECI。 马来西亚股市 连续第二日下跌，印尼股市 与越南股市 皆回吐稍 早涨幅，最终收低。 菲律宾股市 表现突出，收盘上涨0.8%，结束连续四日跌势。证交所数据显示，外 资买超9,500万披索(215万美元)。 新加坡股市方面，在中国发展业务的地产开发商仁恒置地 劲扬9.1%。 涨跌 当日 今年以来 2014年 最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价 汤森路透东南亚指数 423.79 -1.52 -0.36 +3.17 410.77 新加坡 3502.75 6.51 +0.19 +4.09 3365.15 马来西亚 1846.08 -8.69 -0.47 +4.82 1761.25 泰国 1544.84 -7.17 -0.46 +3.15 1497.67 印尼 5436.21 -0.91 -0.02 +4.00 5226.95 菲律宾 7892.05 59.02 +0.75 +9.15 7230.57 越南 561.25 -1.26 -0.22 +2.86 545.63 (完) 美国股市 标准普尔主要分类指数 美股盘前/盘后 美股一周展望 Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股 Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股 Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股 美股业绩公布日程 中港台企业ADR报价一览表 股市新闻 美股盘中英文报导 欧洲股市报导 日本股市报导 香港股市报导 中国股市报导 澳洲股市报导 台湾股市报导 韩国股市报导 东南亚股市报导 英股富时指数 德股DAX指数 法股CAC-40指数 (编译 陈宗琦；审校 李婷仪)