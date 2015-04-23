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亚洲 | 2015年 4月 23日 星期四 19:22 BJT

东南亚股市：多数收低，泰股因外资抛售下跌

路透曼谷4月23日 - 东南亚股市周四多数下跌，泰国股市回吐稍早涨幅，受外资抛售影
响，不过降息预期与财报季节的低接买盘，拉抬部分个股。
    
    泰国股市 收低0.5%，泰京银行 、Kasikornbank 以及PTT <PT
T.BK>等大型股卖压沉重。
    
    工业集团Siam Cement 逆势上扬1.1%，该公司将于下周周中公布季度业绩。

    租赁企业Srisawad Power 1979 与盘谷银行 上涨，因周三泰国公债
收益率(殖利率) 下跌，引发市场预期货币政策委员会下周可能调降政策利率THCBIR
=ECI。
    
    马来西亚股市 连续第二日下跌，印尼股市 与越南股市 皆回吐稍
早涨幅，最终收低。
    
    菲律宾股市 表现突出，收盘上涨0.8%，结束连续四日跌势。证交所数据显示，外
资买超9,500万披索(215万美元)。
    
    新加坡股市方面，在中国发展业务的地产开发商仁恒置地 劲扬9.1%。    

                                                涨跌    当日  今年以来  2014年
                                    最新报价    点数    涨跌%   涨跌%   收市价
    
    汤森路透东南亚指数   423.79    -1.52   -0.36   +3.17   410.77
    新加坡                   3502.75     6.51   +0.19   +4.09  3365.15
    马来西亚                  1846.08    -8.69   -0.47   +4.82  1761.25
    泰国                      1544.84    -7.17   -0.46   +3.15  1497.67
    印尼                      5436.21    -0.91   -0.02   +4.00  5226.95
    菲律宾                     7892.05    59.02   +0.75   +9.15  7230.57
    越南                        561.25    -1.26   -0.22   +2.86   545.63
    (完)
    
      
      
    美国股市                  标准普尔主要分类指数  
    美股盘前/盘后         美股一周展望               
    Nasdaq最活跃个股         纽约证交所最活跃个股        
    Nasdaq涨幅居前个股       纽约证交所涨幅居前个股      
    Nasdaq跌幅居前个股       纽约证交所跌幅居前个股      
    美股业绩公布日程     中港台企业ADR报价一览表   
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    法股CAC-40指数          

 (编译 陈宗琦；审校 李婷仪)

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