美股业绩：陶氏化学季度净利激增45%，拜利润率拉高所赐

路透4月23日 - 陶氏化学(Dow Chemical) 公布季度获利激增45%，受惠于公司六个部门中有五个利润率提高所推助。

3月31日止当季可归属于股东的净利增加至13.9亿美元，或每股1.18美元；上年同期为9.64亿美元，或每股0.79美元。