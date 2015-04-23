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市场报道 | 2015年 4月 23日 星期四 19:28 BJT

美股业绩：百事可乐第一季营收下滑3.2%，受美元升值影响

路透4月23日 - 百事可乐 公布季度营收下滑3.2%，主要受美元升值影响。

3月21日止的第一季净营收下滑至122.2亿美元，上年同期为126.2亿美元。

可归属至百事可乐的净利几近持平在12.2亿美元，但每股盈余(EPS)从0.79美元升至0.81美元。(完) (编译 陈宗琦；审校 李婷仪)

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