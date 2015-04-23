美股业绩：卡特彼勒公布第一季净利11.1亿美元，较上年同期增长

更新版 1-美股业绩：通用电气季度获利大增，寄望企业税率大幅调降
路透1月20日 - 通用电气 希望美国总统特朗普上任后大幅调降企业税率，但也预期如果国会推迟修订美国医保法案，旗下医疗设备的美国销售将受挫。
路透4月23日 - 卡特彼勒 周四公布第一季净利上升，尽管营收下滑。公司称进口产品受美元升值提振，尤其是从日本；以及出售第三方物流业务的一项税前利得。
最大建筑与矿业设备制造商卡特彼勒第一季净利为11.1亿美元，或每股1.81美元，高于上年同期的9.22亿美元或每股1.44美元。扣除重组成本的每股盈余为1.86美元。
分析师预估季度每股盈余为1.35美元。(完) (编译 陈宗琦；审校 李婷仪)
路透1月20日 - 通用电气 希望美国总统特朗普上任后大幅调降企业税率，但也预期如果国会推迟修订美国医保法案，旗下医疗设备的美国销售将受挫。
路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。