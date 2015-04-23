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货币新闻 | 2015年 4月 23日 星期四 20:05 BJT

美股业绩：卡特彼勒公布第一季净利11.1亿美元，较上年同期增长

路透4月23日 - 卡特彼勒 周四公布第一季净利上升，尽管营收下滑。公司称进口产品受美元升值提振，尤其是从日本；以及出售第三方物流业务的一项税前利得。

最大建筑与矿业设备制造商卡特彼勒第一季净利为11.1亿美元，或每股1.81美元，高于上年同期的9.22亿美元或每股1.44美元。扣除重组成本的每股盈余为1.86美元。

分析师预估季度每股盈余为1.35美元。(完) (编译 陈宗琦；审校 李婷仪)

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