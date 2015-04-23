美股业绩：通用汽车季度获利逊于预估，因南美与俄罗斯需求不振

更新版 1-美股业绩：通用电气季度获利大增，寄望企业税率大幅调降
路透1月20日 - 通用电气 希望美国总统特朗普上任后大幅调降企业税率，但也预期如果国会推迟修订美国医保法案，旗下医疗设备的美国销售将受挫。
路透底特律4月23日 - 通用汽车 周四公布季度获利逊于预估，因南美与俄罗斯表现疲弱影响需求，且该公司税率高于预期。
通用汽车第一季净利增长至9.45亿美元，或每股0.56美元，上年同期为1.25亿美元，或每股0.06美元。去年业绩包括点火开关瑕疵召回的相关费用。
扣除结束俄罗斯制造业务以及瑕疵点火开关赔偿计划等一次性项目，通用汽车每股获利为0.86美元；低于汤森路透I/B/E/S分析师预估的0.97美元。
第一季营收下滑4.5%，至357亿美元，逊于分析师预期的376亿美元。巴西与俄罗斯销量不振损及销售，且强势美元导致南美洲货币走跌。通用汽车在3月宣布，由于需求大减，将关闭俄罗斯一家生产厂，并减少当地Opel车款的生产。(完)
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路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。