重温稿-中国证券：证监会核准本月第二批IPO，称将适当加大新股供给力度

路透北京4月23日 - 中国证监会周四称核准25家首发企业IPO，为本月内核准的第二批企业，并适当加大新股供给力度，由每月核发一批次增加到两批次。

证监会官方微博称，此次下发新一批共25家新股发行批文中，包括上海证交所10家，包括湖南艾华集团股份有限公司等；深交所中小板3家企业，以及12家创业板企业。

“下一步，我会将在继续保持按月均衡核准首发企业的基础上，适当加大新股供给，由每月核发一批次增加到核发两批次。”证监会微博指出。

证监会称，新一批IPO企业及其承销商将分别于沪深交易所协商确定发行日程，并陆续刊登招股说明书。且这批25家首发企业，是证监会根据市场情况和首发审核工作的进度，是本月内核准的第二批。

3月新股发行时，网上网下申购资金冻结峰值为2.6万亿元人民币。

今年来，随着A股市场日趋活跃，按例每月一度的新股发行数量较去年明显上升，从1月的20家到2月和3月的各24家，而去年下半年每月新股发行量基本在10-12家。（完）