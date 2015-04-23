美国数据：4月Markit制造业PMI初值低于预估，行业动能为1月以来最慢

“比起去年多数时间表现亮丽的数据，2015年成长明显放缓，但制造业无疑因强势美元而承压，且对大幅放缓的担忧最终看起来有些过度，”Markit的首席经济学家Chris Williamson表示。

制造业指数初值从3月终值58.8下滑至55.4，也是1月以来最弱数字。

4月新订单指数初值同样下滑至55.4，三月为57.2。

Markit表示，4月就业成长也弱于3月，不过跌幅较为温和。(完) (编译/审校 李婷仪/陈宗琦/龚芳)