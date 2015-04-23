美国数据：4月Markit制造业PMI初值低于预估，行业动能为1月以来最慢

更新版 1-美股业绩：通用电气季度获利大增，寄望企业税率大幅调降
路透1月20日 - 通用电气 希望美国总统特朗普上任后大幅调降企业税率，但也预期如果国会推迟修订美国医保法案，旗下医疗设备的美国销售将受挫。
“比起去年多数时间表现亮丽的数据，2015年成长明显放缓，但制造业无疑因强势美元而承压，且对大幅放缓的担忧最终看起来有些过度，”Markit的首席经济学家Chris Williamson表示。
制造业指数初值从3月终值58.8下滑至55.4，也是1月以来最弱数字。
4月新订单指数初值同样下滑至55.4，三月为57.2。
Markit表示，4月就业成长也弱于3月，不过跌幅较为温和。(完) (编译/审校 李婷仪/陈宗琦/龚芳)
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路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。