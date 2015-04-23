国际油市：亚洲柴油价差未来数月料下滑，因更多供应流入市场

路透新加坡4月23日 - 亚洲柴油价差持于每桶13美元上方，交易商表 示，未来数月料将下滑，因更多现货供应流入市场，而需求依旧疲弱。 行业消息人士表示，台湾台塑石化出售两批含硫量500ppm柴油船货给 Winson Oil，船期为5月26-30日，由麦寮出货，价格透过私下协商，较新 加坡报价每桶贴水1.30美元。 消息人士表示，这比稍早售出5月出货的船货价格低0.10-0.20美元左 右。 其中一名消息人士称，台塑石化在即期市场总共出售8批5月出货的船 货，除了Winson Oil，剩下的船货分别售给托克(Trafigura)、BP、Lukoi l以及一家本地企业。 “市场目前是正价差，因此实际上远期价格应该较高，”消息人士说 ，并表示价差较小显示需求仍然疲弱。 新加坡现货交易方面并无交易回报。(完) NYMEX原油 NYMEX原油电子盘 NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约 亚洲燃料油 亚洲柴油 [M DIS/ACN] 亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|P ROD-CMN] EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻 [O PEC-CMN] 产油国官方售价英文原文 (编译 陈宗琦；审校 李婷仪)