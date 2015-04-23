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亚洲 | 2015年 4月 23日 星期四 20:47 BJT

国际油市：亚洲柴油价差未来数月料下滑，因更多供应流入市场

路透新加坡4月23日 - 亚洲柴油价差持于每桶13美元上方，交易商表
示，未来数月料将下滑，因更多现货供应流入市场，而需求依旧疲弱。
    
    行业消息人士表示，台湾台塑石化出售两批含硫量500ppm柴油船货给
Winson Oil，船期为5月26-30日，由麦寮出货，价格透过私下协商，较新
加坡报价每桶贴水1.30美元。
    
    消息人士表示，这比稍早售出5月出货的船货价格低0.10-0.20美元左
右。
    
    其中一名消息人士称，台塑石化在即期市场总共出售8批5月出货的船
货，除了Winson Oil，剩下的船货分别售给托克(Trafigura)、BP、Lukoi
l以及一家本地企业。
    
    “市场目前是正价差，因此实际上远期价格应该较高，”消息人士说
，并表示价差较小显示需求仍然疲弱。
    
    新加坡现货交易方面并无交易回报。(完)
      
      
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 (编译 陈宗琦；审校 李婷仪)

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