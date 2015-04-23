国际油市：石脑油裂解价差小幅上升，但基本面仍偏空

路透新加坡4月23日 - 亚洲石脑油裂解价差小幅上升至每吨98.13美元，上日曾跌至九周低点，但交易商称供应基本面仍然偏空。

“石脑油裂解价差过去几天一直不断下滑，”新加坡一位交易商说。

韩国及马来西亚的需求活络，但来自西方的供应增加。

本周稍早，约有70-75万吨被列入在6月上半抵达亚洲的临时订单，将包括欧洲及地中海等西方国家出货。

亚洲汽油裂解价差连续第二天上升，报每桶13.05美元，为4月15日以来最高，全球需求强劲支撑市场信心。

现货交易方面，雪佛龙(Chevron)以每桶75.50美元卖出一笔92号汽油给Lukoil，5月8-12日从新加坡装运，为今日仅有的一笔现货交易。(完)

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