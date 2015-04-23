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货币新闻 | 2015年 4月 23日 星期四 20:49 BJT

表格：美国4月16日止当周农作物出口销售报告--USDA

路透4月23日 -    路透4月16日 - 美国农业部(USDA)周四公布4月16日止当周农作物出口销售报告(单位
为千吨；棉花以千包计)：
    
             当周约定销售净变动             新销售             累计约定销售
              本年度   下年度      合计     本年度    下年度     本年度     上年度   
小麦　         397.5    126.7     524.2      411.8    126.7    23,675.6   31,057.2
大麦　           0.0      0.0       0.0        0.0      0.0       140.2      180.6
玉米           867.9      6.2     874.1    1,080.6      6.2    39,484.2   43,070.0
高梁　          83.5     58.0     141.5       87.6    108.0     8,066.4    3,661.3
大豆　　       102.1      8.1     110.2      115.6      8.1    48,638.8   44,609.7
豆粕           107.4     22.8     130.2      205.6     22.8    10,005.5    8,913.7
豆油             4.4      0.0       4.4        8.5      0.0       655.5      583.4
皮马棉　　　　　27.1      0.0      27.1       27.1      0.0       316.8      646.4
陆地棉　　　　 144.9     67.1     212.0      153.0     67.1    10,075.5    9,122.9
稻米　          65.6      0.0      65.6       65.6      0.0     2,933.9    2,702.2
 (完)
  
 (编译 龚芳; 审校 李婷仪)

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