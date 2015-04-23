更新版 1-美股业绩：通用汽车第一季获利表现令人失望，因南美表现疲弱

Chuck Stevent重申公司2015年整体获利前景将好转，并称仍稳步推进在2016年达成北美市场10%利润率，以及欧洲市场重返盈利的目标。

通用汽车第一季净利增长至9.45亿美元，或每股0.56美元，上年同期为1.25亿美元，或每股0.06美元。去年业绩包括点火开关瑕疵召回的相关费用。

扣除结束俄罗斯制造业务以及瑕疵点火开关赔偿计划等一次性项目，通用汽车每股获利为0.86美元；低于汤森路透I/B/E/S分析师预估的0.97美元。

第一季营收下滑4.5%，至357亿美元，逊于分析师预期的376亿美元。巴西与俄罗斯销量不振损及销售，且强势美元导致南美洲货币走跌。通用汽车在3月宣布，由于需求大减，将关闭俄罗斯一家生产厂，并减少当地Opel车款的生产。

Stevens称该公司第一季回购约4亿美元股票，至周三时整体股票回购金额已超过7亿美元。

通用汽车3月时曾表示将启动5亿美元的股票回购计划。

通用盘前股价下挫至36.05美元，周三收报37.16美元。(完)