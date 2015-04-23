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市场报道 | 2015年 4月 23日 星期四 21:41 BJT

美国股市：开盘下跌，因中国与欧洲数据疲弱且美企业财报逊色

路透纽约4月23日 - 美国股市周四开盘下跌，中国与欧洲数据疲弱令美股承压，而宝洁(宝硷,P&G) 与3M 等企业发布业绩亦令人失望。

道琼工业指数 下跌19.65点，或0.11%，报18,018.62点；标普500指数 下跌3.58点，或0.17%，报2,104.38点；Nasdaq综合股价指数 下跌14.47点，或0.29%，报5,020.70点。(完)

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