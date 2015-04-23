表格：美国财政部标售五年期TIPS得标利率为-0.335%，投标倍数为2.27

更新版 1-美股业绩：通用电气季度获利大增，寄望企业税率大幅调降
路透1月20日 - 通用电气 希望美国总统特朗普上任后大幅调降企业税率，但也预期如果国会推迟修订美国医保法案，旗下医疗设备的美国销售将受挫。
路透华盛顿4月23日 - 美国财政部称，其续发的五年期通膨保值债券(TIPS)的荷兰式标售结果如下： 收益率(%) 高值 -0.335 中值 -0.400 低值 -0.460 价格/得标 价格 102.524135 高值得标比率 55.41% 投标倍数 2.27 投标及得标数量(单位:美元) 总得标 18,000,018,100 总投标 40,837,798,100 竞争性投标得标 17,952,433,000 非竞争性投标得标 47,585,100 FED附加 65,844,800 初级市场交易商投标 25,453,000,000 初级市场交易商得标 5,791,115,000 直接投标 3,225,000,000 直接投标得标 1,125,000,000 间接投标 12,112,213,000 间接投标得标 11,036,318,000 发行细节 发行日 2015/04/30 到期日 2020/04/15 CUSIP码 912828K33 CUSIP---美国证券统一识别程序委员会(完) 浏览美国公债标售指南页面,请点选 ;债券发行相关报导请点选
(编译 利棣儿；审校 母红)
路透1月20日 - 通用电气 希望美国总统特朗普上任后大幅调降企业税率，但也预期如果国会推迟修订美国医保法案，旗下医疗设备的美国销售将受挫。
路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。