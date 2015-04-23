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货币新闻 | 2015年 4月 24日 星期五 01:14 BJT

表格：美国财政部标售五年期TIPS得标利率为-0.335%，投标倍数为2.27

路透华盛顿4月23日 - 美国财政部称，其续发的五年期通膨保值债券(TIPS)的荷兰式标售结果如下： 收益率(%) 高值 -0.335 中值 -0.400 低值 -0.460 价格/得标 价格 102.524135 高值得标比率 55.41% 投标倍数 2.27 投标及得标数量(单位:美元) 总得标 18,000,018,100 总投标 40,837,798,100 竞争性投标得标 17,952,433,000 非竞争性投标得标 47,585,100 FED附加 65,844,800 初级市场交易商投标 25,453,000,000 初级市场交易商得标 5,791,115,000 直接投标 3,225,000,000 直接投标得标 　 1,125,000,000 间接投标 12,112,213,000 间接投标得标 11,036,318,000 发行细节 发行日 2015/04/30 到期日 2020/04/15 CUSIP码 912828K33 CUSIP---美国证券统一识别程序委员会(完) 浏览美国公债标售指南页面,请点选 ;债券发行相关报导请点选

(编译 利棣儿；审校 母红)

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