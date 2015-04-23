欧洲汇市：英镑下跌，因英国零售销售数据令人失望

路透伦敦4月23日 - 英镑兑美元周四从五周高位回落，数据显示英国3月零售销售下降，而市场预期原本为上升，原以为这项数据将有稳健表现的交易商被打个措手不及。

英国统计局公布，3月零售销售较前月下降0.5%，较上年同期增长4.2%，路透调查分析师预估分别为增长0.4%和5.4%。

零售数据公布后，英镑兑美元跌至日低1.4961美元，数据公布前在1.4990美元。在周四下午交易中，英镑反弹至1.5005美元，日内仍下跌0.2%。

周三，英国央行会议记录显示央行认为通胀可能较预期更强劲反弹后，英镑触及五周高点1.5080美元。

英镑兑欧元也下滑。欧元 上涨0.5%，至0.7167英镑，交易员称，企业的需求也提振了欧元。

“从表面来看，零售销售数据令人失望，并令英镑的涨势暂停，”CIBC World Markets的外汇策略负责人Jeremy Stretch说。“但零售销售同比大幅增长。我仍将逢高卖出欧元/英镑。”