欧洲汇市：英镑下跌，因英国零售销售数据令人失望

美国FED：旧金山联储总裁威廉姆斯称需在经济超出目标前升息
路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。
路透伦敦4月23日 - 英镑兑美元周四从五周高位回落，数据显示英国3月零售销售下降，而市场预期原本为上升，原以为这项数据将有稳健表现的交易商被打个措手不及。
英国统计局公布，3月零售销售较前月下降0.5%，较上年同期增长4.2%，路透调查分析师预估分别为增长0.4%和5.4%。
零售数据公布后，英镑兑美元跌至日低1.4961美元，数据公布前在1.4990美元。在周四下午交易中，英镑反弹至1.5005美元，日内仍下跌0.2%。
周三，英国央行会议记录显示央行认为通胀可能较预期更强劲反弹后，英镑触及五周高点1.5080美元。
英镑兑欧元也下滑。欧元 上涨0.5%，至0.7167英镑，交易员称，企业的需求也提振了欧元。
“从表面来看，零售销售数据令人失望，并令英镑的涨势暂停，”CIBC World Markets的外汇策略负责人Jeremy Stretch说。“但零售销售同比大幅增长。我仍将逢高卖出欧元/英镑。”
围绕英国大选的不确定性仍令投资者对英镑保持警惕。投资者买入更多期权，来对冲英镑在5月7日大选前后几周波动的风险。(完)
路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透北京1月22日 - 据新华网报导，中国互联网投资基金周日正式成立。该基金经国务院批准设立，由国家网信办和财政部共同发起，以通过市场化方式支持互联网创新发展；基金规划总规模1,000亿元人民币。