金属期市：工业金属下挫，因中国制造业数据不佳

* 中国自5月起调降部分铝材出口关税

* 国际铅锌研究小组降低今年锌供应缺口预估

路透伦敦4月23日 - 工业金属周四下跌，中国制造业数据疲弱加重需求忧虑，期铝价格也受压，因中国宣布将对铝杆和铝棒免出口关税。

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 盘中下挫至3月20日来最低每吨5,864.50美元，周三买盘最后报5,910美元。周四收报5,940美元。

汇丰(HSBC)/Markit周三公布“汇丰中国制造业PMI预览”，2015年4月PMI初值为49.2，为2014年4月以来最低，连续第二个月位于荣枯线下方。制造业生产活动仍在小幅恶化，加上行业通缩压力的上升，仍需宽松政策支持。

“在中国新年假期后，我们没有看到中国铜需求强劲增加，尽管有一些短暂反弹的迹象，”Capital Economics资深商品分析师Caroline Bain说。

“但矿场供应风险还没有消退，且我们预计中国铜需求不会崩塌，所以我们仍对市场持谨慎乐观的看法。”

期铝 收挫1.6%，报每吨1,777.5美元，周三收报1,806美元。稍早期铝跌至3月14日来最低的1,769美元，此前中国财政部宣布自5月起调降部分铝材出口关税。本次铝材的关税调整主要针对税号7604XXXX系列的铝材，即对04牌号的铝杆，铝棒免出口关税。

“因此中国铝供应过剩已成为影响国际铝价的决定性因素，”Natixis在报告中表示。

期锡 收报15,475美元，上日报15,555美元。期镍 从12,675美元上升至12,705美元。

期锌 收报2,222.5美元，低于上日的2,234美元。期铅 从2,048美元下跌至2,029.5美元。

国际铅锌研究小组(ILZSG)将今年锌市供应缺口预估从10月预估水平下调超过一半，至15.1万吨，打压市场人气。(完)

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