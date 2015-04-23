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市场报道 | 2015年 4月 24日 星期五 05:37 BJT

芝加哥期市：小麦期货涨跌互见，因技术性卖压抵消出口数据的提振

路透芝加哥4月23日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周四收盘涨
跌互见，因技术性卖出和与堪萨斯城小麦市场间的价差带来的压力，抵销
了周度出口销售数据好于预期所提供的支撑。
    
    美元下跌支撑小麦市场。
        
    美国农业部表示，截至4月16日该周出口销售2014/15年美国小麦39.7
5万吨，高于预期，出口销售2015/16年小麦12.67万吨。 
    
    CBOT-5月小麦期货 结算价报4.97-3/4美元，跌1美分。
    
    今日CBOT小麦期货预估成交量为116,222口。(完)
      
      
    CBOT大豆           CBOT大豆持仓       
    CBOT玉米           CBOT玉米持仓       
    CBOT小麦           CBOT小麦持仓       
    ICE棉花            ICE棉花持仓        
    ICE软性商品        谷物期货          
    橡胶市场报导       马来西亚棕榈油        
    上海SHFE期胶      <0#SNR:>   泰国现货        <0#ASRUBBER-TH>
    日本TOCOM期胶     <0#JRU:>   印度尼西亚现货  <0#ASRUBBER-ID>
    新加坡SICOM期胶   <0#SRU:>   马来西亚现货    <0#ASRUBBER-MY>
    泰国AFET期胶      <0#ARU:>   新加坡现货      <0#ASRUBBER-SG>


 (编译 利棣儿；审校 母红)

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