芝加哥期市：小麦期货涨跌互见，因技术性卖压抵消出口数据的提振

路透芝加哥4月23日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周四收盘涨 跌互见，因技术性卖出和与堪萨斯城小麦市场间的价差带来的压力，抵销 了周度出口销售数据好于预期所提供的支撑。 美元下跌支撑小麦市场。 美国农业部表示，截至4月16日该周出口销售2014/15年美国小麦39.7 5万吨，高于预期，出口销售2015/16年小麦12.67万吨。 CBOT-5月小麦期货 结算价报4.97-3/4美元，跌1美分。 今日CBOT小麦期货预估成交量为116,222口。(完) CBOT大豆 CBOT大豆持仓 CBOT玉米 CBOT玉米持仓 CBOT小麦 CBOT小麦持仓 ICE棉花 ICE棉花持仓 ICE软性商品 谷物期货 橡胶市场报导 马来西亚棕榈油 上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH> 日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID> 新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY> 泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 母红)