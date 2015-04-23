纽约期市：ICE原糖升幅为三周最大，因美元走弱

更新版 1-美股业绩：通用电气季度获利大增，寄望企业税率大幅调降
路透1月20日 - 通用电气 希望美国总统特朗普上任后大幅调降企业税率，但也预期如果国会推迟修订美国医保法案，旗下医疗设备的美国销售将受挫。
路透纽约/伦敦4月23日 - 洲际交易所(ICE)原糖周四录得三周来最大单日涨幅，部分因美元走弱，令原糖延续过去几日下跌后反弹的态势。
ICE阿拉比卡咖啡期货今日跌幅创两周最大，因技术性卖出，而可可期货小涨。
5月原糖期货 收涨0.43美分，或3.4%，报每磅13.09美分，为4月2日来最大单日涨幅。
交易商表示，美元兑一篮子主要货币 下跌，扶助提振期糖价格。
8月白糖期货 收涨7.60美元，或2.1%，报每吨368.00美元。
ICE-7月阿拉比卡咖啡期货 收跌2.15美分，或1.5%，报每磅1.4150美元，录得4月10日以来最大单日跌幅。
7月罗布斯塔咖啡期货 下滑11美元，或0.6%，收报每吨1,830美元。
7月伦敦可可期货 收高12英镑，或0.6%，报每吨1,936英镑。7月纽约可可期货 涨20美元，或0.7%，收报每吨2,802美元。(完)
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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 母红)
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