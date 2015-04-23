《全球汇市》美国新屋销售下降拖累美元下滑，希腊忧虑减弱扶助欧元上涨

* 美国新屋销售下降拖累美元下滑

* 欧元区民间部门活动数据疲弱，欧元对此不作反应

路透纽约4月23日 - 美元周四下跌，美国新屋销售下降燃点对美国经济增长的担忧，欧元劲升逾1%，因对希腊违约的担忧减退。

美国商务部周四公布，3月新屋销售较前月大跌11.4%，经季节调整新屋销售年率为48.1万户，这是2013年7月来最大月度降幅，之前连续三个月大幅增长。

周三公布的数据显示，3月成屋销售劲升至18个月高位，上周购房贷款申请跳增至2013年6月以来最高水准。

周四公布的其他数据显示，最新一周初请失业金人数小幅上升，4月制造业活动放缓，令人担心美国经济可否走出年初的低谷。

“到目前为止，经济数据良莠不齐，”道明证券资深汇市策略师Mazen Issa说，“这削弱对美联储将可逐步撤走一些刺激措施的信心。”

尽管欧元区民间企业活动增速弱于预期，但欧元兑美元上涨。

欧元兑美元 劲扬逾1%，报1.0835美元。

希腊总理齐普拉斯在与德国总理梅克尔会谈后呼吁，加快落实2月签署的债务协议的进程，以尽快与欧元区债权人达成改革换贷款协议，从而避免该国违约。

“可能有一丝希望，希腊问题可得到解决，”Brown Brothers Harriman汇率策略部全球主管Marc Chandler说。

美元指数 下跌0.80%。