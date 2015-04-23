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市场报道 | 2015年 4月 24日 星期五 04:22 BJT

美股盘后：亚马逊公布业绩后股价先扬后抑，最新下跌1.8%

路透4月23日 - 亚马逊 周四在盘后交易中先扬后抑，最新回落1.8%，之前该公司公布第一季业绩。

亚马逊公布第一季每股亏损0.12美元，营收为227.2亿美元。

根据汤森路透I/B/E/S，分析师预计亚马逊第一季每股亏损0.12美元，营收为223.9亿美元。

亚马逊预计第二季营收为206-228亿美元。

根据汤森路透I/B/E/S，分析师预计亚马逊第二季每股亏损0.15美元，营收为221.1亿美元。(完)

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