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市场报道 | 2015年 4月 24日 星期五 04:36 BJT

纽约期市：期棉升幅为两年半来最大，因出口销售报告利多

路透纽约4月23日 - 期棉周四触及逾一周高位，创2012年8月来最大
单日升幅，因美国政府报告显示上周出口销售14.49万包棉花，远高于市
场预期。
                
    交投最活跃的7月期棉合约  收涨2.53美分，或4%，报每
磅65.45美分，盘中交投在62.70-65.71美分区间。 
    
    周四公布的数据显示，周度出口销售棉花14.49万包。
    
    美元指数 下跌0.8%。追踪19种商品表现的汤森路透CoreCommod
ity CRB指数 上涨1.32%。(完)
    
      
      
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    上海SHFE期胶      <0#SNR:>   泰国现货        <0#ASRUBBER-TH>
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    新加坡SICOM期胶   <0#SRU:>   马来西亚现货    <0#ASRUBBER-MY>
    泰国AFET期胶      <0#ARU:>   新加坡现货      <0#ASRUBBER-SG>

 (编译 利棣儿；审校 母红)

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