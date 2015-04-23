纽约期市：期棉升幅为两年半来最大，因出口销售报告利多

路透纽约4月23日 - 期棉周四触及逾一周高位，创2012年8月来最大 单日升幅，因美国政府报告显示上周出口销售14.49万包棉花，远高于市 场预期。 交投最活跃的7月期棉合约 收涨2.53美分，或4%，报每 磅65.45美分，盘中交投在62.70-65.71美分区间。 周四公布的数据显示，周度出口销售棉花14.49万包。 美元指数 下跌0.8%。追踪19种商品表现的汤森路透CoreCommod ity CRB指数 上涨1.32%。(完) CBOT大豆 CBOT大豆持仓 CBOT玉米 CBOT玉米持仓 CBOT小麦 CBOT小麦持仓 ICE棉花 ICE棉花持仓 ICE软性商品 谷物期货 橡胶市场报导 马来西亚棕榈油 上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH> 日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID> 新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY> 泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 母红)