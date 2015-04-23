版本:
中国
市场报道 | 2015年 4月 24日 星期五 05:29 BJT

加拿大股市：上涨，能源和资源股领涨

路透多伦多4月23日 - 加拿大主要股指周四上涨，因商品价格走高，提振能源股和资源股上涨，且部份大型金融股温和上升。

油价触及今年高位，因沙特继续轰炸也门，加剧对中东原油供应的忧虑。

油气股攀升0.9%，材料股上扬2%。

多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收涨87.58点，或0.57%，报15,392.35点。10大类股全数收高。金融股上升0.5%。(完)

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐