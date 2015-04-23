韩国数据：4月消费者信心指数升至六个月高位104，3月为101

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透首尔4月24日 - 韩国央行周五公布的调查结果显示，韩国4月消费者信心指数上升，和央行决策者最近对民间消费和信心改善的乐观看法一致。
韩国央行在声明中表示，4月消费者信心指数为104，为去年10月来最高，略高于3月的101。
指数高于100表示，相对于2003-2014年的长期均值，消费者对未来一个月经济和生活状况的信心增强。上次该指数下跌至100以下是在2012年12月。
央行还表示，4月消费者对未来12个月通胀率的预估中值为2.5%，和3月持平。
韩国央行周四公布的初值显示，2015年第一季经济较前季成长0.8%，符合预期，并超过去年第四季0.3%的增速。 韩国央行一位官员周四表示，韩国民间消费已经小幅回升，但增幅不算高。 (完)
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路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。