韩国数据：4月消费者信心指数升至六个月高位104，3月为101

路透首尔4月24日 - 韩国央行周五公布的调查结果显示，韩国4月消费者信心指数上升，和央行决策者最近对民间消费和信心改善的乐观看法一致。

韩国央行在声明中表示，4月消费者信心指数为104，为去年10月来最高，略高于3月的101。

指数高于100表示，相对于2003-2014年的长期均值，消费者对未来一个月经济和生活状况的信心增强。上次该指数下跌至100以下是在2012年12月。

央行还表示，4月消费者对未来12个月通胀率的预估中值为2.5%，和3月持平。