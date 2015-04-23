澳新经济指标预测--4月24日-5月1日****

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月20日当周 4月24日(五) 暂无重要数据公布 4月27日当周 4月27日(一) 暂无重要数据公布 4月28日(二) 2245 新西兰进口(亿新西兰元) 3月 40.6 38.7 出口(亿新西兰元) 44.0 39.2 贸易收支(亿新西兰元) 顺差3.41 顺差0.5 截至3月的一年 逆差27.4 逆差21.8 4月29日(三) 0100 新西兰国民银行(NBNZ)企业展望指数 4月 -- 35.8% 企业活动指数 -- 42.2% 2100 新西兰央行利率决定 -- -- 3.50% 2245 新西兰建筑许可 3月 -- -6.3% 4月30日(四) 0130 澳洲民间信贷 3月 -- +0.5% 房屋信贷 -- +0.5% 0130 澳洲出口物价 第一季 -- 持平 进口物价 -- +0.9% 4月30日-5月1日 2330 澳洲AIG制造业指数 4月 -- 46.3 5月1日(五) 0130 澳洲生产者物价指数(PPI)(较前季) 第一季 -- +0.1% (较上年同期) -- +1.1% (完)
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。