更新版 1-《全球汇市》美国新屋销售下降拖累美元下滑，希腊忧虑减弱扶助欧元上涨

* 美国新屋销售下降拖累美元下滑

* 欧元区民间部门活动数据疲弱，欧元对此不作反应 (新增文末收盘表格)

路透纽约4月23日 - 美元周四下跌，美国新屋销售下降燃点对美国经济增长的担忧，欧元劲升逾1%，因对希腊违约的担忧减退。

美国商务部周四公布，3月新屋销售较前月大跌11.4%，经季节调整新屋销售年率为48.1万户，这是2013年7月来最大月度降幅，之前连续三个月大幅增长。

周三公布的数据显示，3月成屋销售劲升至18个月高位，上周购房贷款申请跳增至2013年6月以来最高水准。

周四公布的其他数据显示，最新一周初请失业金人数小幅上升，4月制造业活动放缓，令人担心美国经济可否走出年初的低谷。

“到目前为止，经济数据良莠不齐，”道明证券资深汇市策略师Mazen Issa说，“这削弱对美联储将可逐步撤走一些刺激措施的信心。”

尽管欧元区民间企业活动增速弱于预期，但欧元兑美元上涨。

欧元兑美元 劲扬逾1%，报1.0835美元。

希腊总理齐普拉斯在与德国总理梅克尔会谈后呼吁，加快落实2月签署的债务协议的进程，以尽快与欧元区债权人达成改革换贷款协议，从而避免该国违约。

“可能有一丝希望，希腊问题可得到解决，”Brown Brothers Harriman汇率策略部全球主管Marc Chandler说。

美元指数 下跌0.80%。

美元兑日圆 下滑0.3%，报119.52日圆。英镑兑美元 上涨0.02%，报1.5061美元。

今日 上日 当日 今年以来 2014年

收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.0824 1.0725 +0.92 -10.52 1.2097

美元/日圆 119.56 119.90 -0.28 -0.10 119.68

欧元/日圆 129.41 128.58 +0.65 -10.61 144.77

美元/瑞郎 0.9546 0.9713 -1.72 -3.97 0.9941

英镑/美元 1.5056 1.5032 +0.16 -3.32 1.5573

美元/加元 1.2141 1.2236 -0.78 +4.50 1.1618

澳元/美元 0.7777 0.7751 +0.34 -4.79 0.8168

欧元/瑞郎 1.0329 1.0417 -0.84 -14.11 1.2026

欧元/英镑 0.7193 0.7130 +0.88 -7.25 0.7755

新西兰元/美元 0.7591 0.7659 -0.89 -2.64 0.7797

美元/挪威克朗 7.8355 7.8972 -0.78 +4.86 7.4720

欧元/挪威克朗 8.4834 8.4762 +0.08 -6.15 9.0392

美元/瑞典克朗 8.6332 8.7294 -1.10 +10.75 7.7955

欧元/瑞典克朗 9.3452 9.3617 -0.18 -1.31 9.4688