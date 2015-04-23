《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--4月23日

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：
公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量
中国
新浪 37.35 +0.16 +0.43 818970
搜狐 65.55 +0.25 +0.38 669082
网易 118.93 +4.29 +3.74 751998
百度 212.28 -1.09 -0.51 1893795
台湾
台湾积体电路 24.30 +0.46 +1.93 3943295
联电 2.37 +0.09 +3.95 261093
日月光 7.30 +0.09 +1.25 381002
硅品精密 8.28 +0.27 +3.37 1478109
和信超媒体 0.90 +0.03 +3.33 58578
友达 5.06 +0.02 +0.40 402011
中华电信 32.11 +0.40 +1.26 26887
台湾国际航电 47.14 +0.19 +0.40 1151669
香港
中国移动 74.29 +0.00 +0.00 250497
中国联通 19.18 +0.30 +1.59 185424
中国电信 74.22 -0.78 -1.04 15751
中芯国际 5.46 +0.01 +0.18 7100
(完)
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路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。