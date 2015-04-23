版本:
中国
亚洲 | 2015年 4月 24日 星期五 06:17 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--4月23日

以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：

公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量

中国

新浪 37.35 +0.16 +0.43 818970

搜狐 65.55 +0.25 +0.38 669082

网易 118.93 +4.29 +3.74 751998

百度 212.28 -1.09 -0.51 1893795

台湾

台湾积体电路 24.30 +0.46 +1.93 3943295

联电 2.37 +0.09 +3.95 261093

日月光 7.30 +0.09 +1.25 381002

硅品精密 8.28 +0.27 +3.37 1478109

和信超媒体 0.90 +0.03 +3.33 58578

友达 5.06 +0.02 +0.40 402011

中华电信 32.11 +0.40 +1.26 26887

台湾国际航电 47.14 +0.19 +0.40 1151669

香港

中国移动 74.29 +0.00 +0.00 250497

中国联通 19.18 +0.30 +1.59 185424

中国电信 74.22 -0.78 -1.04 15751

中芯国际 5.46 +0.01 +0.18 7100

(完)

美国股市 标准普尔主要分类指数

美股盘前/盘后 美股一周展望

Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股

Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股

Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股

美股业绩公布日程 中港台企业ADR报价一览表

股市新闻 美股盘中英文报导

欧洲股市报导 日本股市报导

香港股市报导 中国股市报导

澳洲股市报导 台湾股市报导

韩国股市报导 东南亚股市报导

英股富时指数 德股DAX指数

法股CAC-40指数 (整理 郑茵；审校　戴素萍)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐