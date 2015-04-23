欧洲经济指标预测--4月24日-5月1日****

美国FED：旧金山联储总裁威廉姆斯称需在经济超出目标前升息
路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。
以下为欧洲近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月20日当周 4月24日(五) 0800 德国IFO企业景气判断指数 4月 108.4 107.9 IFO企业现况指数 112.4 112.0 IFO企业预期指数 104.5 103.9 4月27日当周 4月27-29日 0600 德国进口物价(较前月) 3月 +0.5% +1.4% (较上年同期) -2.0% -3.0% 4月27日-5月5日 0600 英国Nationwide房价(较前月) 4月 -- +0.1% (较上年同期) -- +5.1% 4月27日(一) 1000 英国工业联盟(CBI)总工业订单差值 4月 -- 0 4月28日(二) 0645 法国消费者信心指数 4月 -- 正93 0830 英国国内生产总值(GDP)(较前季) 第一季初值 -- +0.6% (较上年同期) -- +3.0% 4月29日-5月4日 0600 德国实质零售销售(较前月) 3月 -- -0.5% (较上年同期) -- +3.6% 4月29日(三) 0600 瑞银集团(UBS)瑞士消费指数 3月 -- 正1.19 0800 意大利企业信心指数 4月 -- 103.7 消费者信心指数 -- 110.9 0800 欧元区M3货供额(较上年同期) 3月 +4.3% +4.0% 民间贷款 -- -0.1% M3三个月移动平均年增长率 -- +3.8% 0900 欧元区企业景气指数 4月 -- 正0.23 经济景气指数 正104.5 正103.9 工业景气指数 负2.4 负2.9 服务业景气指数 正6.5 正6.0 消费者信心指数 -- 负3.7 消费者通胀预期指数 -- 负0.8 生产者通胀预期指数 -- 负4.4 1000 英国工业联盟(CBI)零售销售差值 4月 -- 正18 1200 德国消费者物价指数(CPI)(较前月) 4月初值 -0.2% +0.5% (较上年同期) +0.3% +0.3% 消费者物价调合指数(HICP)(较前月) -0.1% +0.5% (较上年同期) +0.2% +0.1% 2305 英国GfK消费者信心指数 4月 -- 正4 4月30日(四) 0645 法国消费者支出(较前月) 3月 -- +0.1% 0645 法国生产者物价指数(PPI)(较前月) 3月 -- +0.7% 0700 瑞士KOF领先指标 4月 -- 90.8 0755 德国经季节调整失业人数变化(万人) 4月 减少1.5 减少1.5 未经季节调整失业人数(万人) -- 293.2 经季节调整失业率 6.4% 6.4% 经季节调整失业人数(万人) -- 279.8 0800 意大利失业率 3月 -- 12.7% 0900 意大利消费者物价指数(CPI)(较前月) 4月初值 -- +0.1% (较上年同期) -- -0.1% 消费者物价调和指数(HICP)(较前月) -- +2.1% (较上年同期) -- 持平 0900 欧元区HICP(较上年同期) 4月初值 -0.1% -0.1% 0900 欧元区失业率 3月 11.2% 11.3% 1000 意大利生产者物价指数(PPI)(较前月) 3月 -- +0.5% (较上年同期) -- -2.6% 5月1日(五) 0830 英国消费者信贷(亿英镑) 3月 -- 增加7.4 抵押贷款发放金额(亿英镑) -- 增加17.41 抵押贷款批准件数(千件) -- 61.760 M4货供额(较前月) -- -0.2% 0830 英国Markit/CIPS制造业采购经理人指数(PMI) 4月 -- 54.4(完)
路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透北京1月22日 - 据新华网报导，中国互联网投资基金周日正式成立。该基金经国务院批准设立，由国家网信办和财政部共同发起，以通过市场化方式支持互联网创新发展；基金规划总规模1,000亿元人民币。