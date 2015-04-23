美股业绩：谷歌公布季度营收及获利增长，盘后股价上扬

美国FED：旧金山联储总裁威廉姆斯称需在经济超出目标前升息
路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。
第一季广告营收成长11%至155.1亿美元。谷歌英文财报链结：bit.ly/1OLAPb8
谷歌周二调整移动设备的搜寻运算模式，搜寻结果将有利于那些优化智能手机屏幕显示的网站。目前谷歌在移动设备广告业务上面临Facebook 等业者更加激烈的竞争。
本月稍早，欧盟指控谷歌滥用其网路搜寻主导地位以推动自家产品。
第一季净利增至35.9亿美元，或每股5.20美元，上年同期分别为34.5亿及50.4美元。
扣除特殊项目后的每股盈余(EPS)为6.57美元，略低于分析师预估的6.60美元。
谷歌获利图表：here
(完) (编译 张明钧; 审校 戴素萍/王丽鑫/许娜)
路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透北京1月22日 - 据新华网报导，中国互联网投资基金周日正式成立。该基金经国务院批准设立，由国家网信办和财政部共同发起，以通过市场化方式支持互联网创新发展；基金规划总规模1,000亿元人民币。