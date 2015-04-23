美股业绩：谷歌公布季度营收及获利增长，盘后股价上扬

第一季广告营收成长11%至155.1亿美元。谷歌英文财报链结：bit.ly/1OLAPb8

谷歌周二调整移动设备的搜寻运算模式，搜寻结果将有利于那些优化智能手机屏幕显示的网站。目前谷歌在移动设备广告业务上面临Facebook 等业者更加激烈的竞争。

本月稍早，欧盟指控谷歌滥用其网路搜寻主导地位以推动自家产品。

第一季净利增至35.9亿美元，或每股5.20美元，上年同期分别为34.5亿及50.4美元。

扣除特殊项目后的每股盈余(EPS)为6.57美元，略低于分析师预估的6.60美元。

谷歌获利图表：here