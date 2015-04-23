《综述》德国总理梅克尔：必须防止希腊在达成协议之前资金告罄

欧洲央行首席经济学家普雷特表示，该央行目前准备继续授权向希腊银行业提供紧急融资，因为评估显示这些银行有偿付能力。

“目前情况确实压力很大，”普雷特在柏林的一个活动上表示，“我不想讨论这种情况会持续多久。在危机时期，不乱说话很重要。”

一位银行业消息人士称，欧洲央行周三同意将希腊央行向该国银行业者提供紧急贷款的上限调高至755亿欧元，并且不收紧它们所提供担保品的要求。欧洲央行管理委员会每周评估希腊贷款情况。

希腊报纸Kathimerini称，希腊政府考虑请求欧元区救助基金购买欧洲央行持有的希腊公债，以支付将于夏季到期的债务赎回。(完)