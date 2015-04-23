《综述》美国经济数据走软，暗示第二季经济成长温和

更新版 1-美股业绩：通用电气季度获利大增，寄望企业税率大幅调降
路透1月20日 - 通用电气 希望美国总统特朗普上任后大幅调降企业税率，但也预期如果国会推迟修订美国医保法案，旗下医疗设备的美国销售将受挫。
“若回过头看，就会发现新房销售比去年同期大幅增加，趋势向好。我们还发现供应增加，在春季购房旺季开始之际，这将有利消费者，”Quicken Loans副总裁Bill Banfield表示。
在就业市场好转以及政府对首次置业者放宽信贷条件的支持下，楼市前景仍乐观。
周三公布数据显示，3月成屋销售触及18个月高位，上周住房贷款申请亦触及2013年6月以来最高。
此外，金融数据公司Markit公布报告显示，4月初制造业活动放缓，但仍处扩张状态。制造商称出口订单下降，并将之归咎于美元升值和欧洲需求疲弱。
初请失业金数据图表： link.reuters.com/dah52w
美国新屋销售： link.reuters.com/zex62w
Markit采购经理人指数初值： link.reuters.com/kaq96v
(完) (编译 张荻/戴素萍/王丽鑫/李爽 审校 徐文焰/杜明霞/张若琪/许娜)
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