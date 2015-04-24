金砖国家：4月23日股汇市收盘纵览

路透4月24日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币4月23日(周四)走势纵览。

MSCI新兴市场指数 涨0.6%或6.30点，报1,053.91点。

中国股市：沪综指连三日收升续创逾七年新高，板块轮动致大盘宽幅震荡

中国汇市：人民币小幅收跌，贬值压力基本缓解市场陷入观望

香港股市：脱离七年高位收低，大涨后进入盘整

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巴西股市：上涨，此前巴西国家石油公司(Petrobras)公布了业绩，激起市场对该公司已渡过腐败丑闻影响最恶劣时期的期望。指标Bovespa指数 收涨1.95%，报55,684.85点。Petrobras的普通股股价上扬5.63%，但优先股股价下跌1.52%，因执行长Aldemir Bendine表示，公司将不会为2014年支付股息。

巴西汇市：雷亚尔兑美元 上涨，收报2.9791。上日收报3.0068/83。

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南非股市：连续第二日触及纪录高位，铁矿石厂商Kumba Iron Ore领涨大盘，因该矿商的产量数据乐观，并承诺削减成本。Kumba跳涨8.3%，至144.27兰特，成为指标Top-40股指下涨幅最大的成分股。指标Top-40绩优股指数 收高0.86%，报48,411.02点；大盘综合指数 收高0.75%，报54,686.54点，两项股指均连续第二天收于纪录高位。

南非汇市：兰特兑美元上扬，因美国数据疲弱拖累美元表现

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印度股市：于七日来第六天下跌，盘中交投震荡，受蓝筹股跌势拖累，尽管财政部澄清了政府的税收政策，但投资者依然选择稍事喘息。指标BSE指数 收跌0.56%，报27,735.02点；NSE指数 收低0.37%，报8,398.30点。

印度汇市：卢比兑美元 收于1月6日以来最低位63.32/33，前一日收报62.8175/8275。交易商称，受日本第一三共退出印度太阳药业的相关资金流动影响，且欧元下跌。

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俄罗斯股市：指标RTS指数 涨2.44%，报1,028.470点；MSCI明晟俄罗斯指数 涨3.04%，报563.03点。