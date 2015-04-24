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货币新闻 | 2015年 4月 24日 星期五 08:30 BJT

路透专访：诗董橡胶董事长称胶价低迷或进一步下调产量，恐导致裁员

他说，如果消费者支付价格比当前SICOM每公斤约1.4美元的价格高10%，那么诗董橡胶乐见这种情况。目前诗董在全球橡胶市场占9%的份额。

“对我们而言，即便比当前SICOM价格高10%，我们也会感到高兴。那就是我们现在的成本，如果我们能把这10%转嫁出去，当然好。”

“对我们的客户来说，我想涨价10%，也不是什么问题。”

轮胎制造商周三与橡胶生产商会面讨论这些新举措，与会消息人士表示，这些轮胎制造商说不会反对涨价，但将会采取向其他供应商采购原物料的弹性作法。(完) (编译 张若琪/徐文焰/李爽 审校 郑茵/戴素萍)

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