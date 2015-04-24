路透专访：诗董橡胶董事长称胶价低迷或进一步下调产量，恐导致裁员

更新版 1-美股业绩：通用电气季度获利大增，寄望企业税率大幅调降
路透1月20日 - 通用电气 希望美国总统特朗普上任后大幅调降企业税率，但也预期如果国会推迟修订美国医保法案，旗下医疗设备的美国销售将受挫。
他说，如果消费者支付价格比当前SICOM每公斤约1.4美元的价格高10%，那么诗董橡胶乐见这种情况。目前诗董在全球橡胶市场占9%的份额。
“对我们而言，即便比当前SICOM价格高10%，我们也会感到高兴。那就是我们现在的成本，如果我们能把这10%转嫁出去，当然好。”
“对我们的客户来说，我想涨价10%，也不是什么问题。”
轮胎制造商周三与橡胶生产商会面讨论这些新举措，与会消息人士表示，这些轮胎制造商说不会反对涨价，但将会采取向其他供应商采购原物料的弹性作法。(完) (编译 张若琪/徐文焰/李爽 审校 郑茵/戴素萍)
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路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。